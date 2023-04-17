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Купить коттедж с видом на горы в периферийная единица Кастория, Греция

Кастория
6
дим Кастория
6
Chloi
1
Maniaki
1
Коттедж В архив
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5 объектов найдено
Коттедж 6 спаленв Maniaki, Греция
Коттедж 6 спален
Maniaki, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 330,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
Коттедж 5 спаленв дим Кастория, Греция
Коттедж 5 спален
дим Кастория, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
Коттедж 6 спаленв Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 6 спален
Айос-Георгиос, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 157,500
Продается 2-этажный коттедж площадью 312 кв.м в северной Греции на стадии строительства. Пер…
Коттедж 5 спаленв Chloi, Греция
Коттедж 5 спален
Chloi, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
Коттедж 4 спальнив Lavdas, Греция
Коттедж 4 спальни
Lavdas, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…

Параметры недвижимости в периферийная единица Кастория, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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