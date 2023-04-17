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Купить квартиру с видом на горы в периферийная единица Кастория, Греция

Кастория
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дим Кастория
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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив дим Кастория, Греция
Квартира 3 спальни
дим Кастория, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на первом этаже…

Параметры недвижимости в периферийная единица Кастория, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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