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Купить вилла с бассейном в Касандрия, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Kallithea, Греция
Вилла 4 спальни
Kallithea, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Вилла 6 спаленв Kallithea, Греция
Вилла 6 спален
Kallithea, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 540 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
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