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Купить вилла с видом на море в Касандрия, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 7 комнатв Касандрия, Греция
Вилла 7 комнат
Касандрия, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается вилла с большим участком в окружении леса на западном побережье Кассандры, Халкиди…
Вилла 6 спаленв Касандрия, Греция
Вилла 6 спален
Касандрия, Греция
400 м²
€ 2,200,000
Вилла состоит из трех уровней, первый из которых занимает большая гостиная, совмещенная с …
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