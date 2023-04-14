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Купить вилла с видом на горы в Касандрия, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Fourka, Греция
Вилла 3 спальни
Fourka, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажная вилла площадью 134 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
Вилла 4 спальнив Kallithea, Греция
Вилла 4 спальни
Kallithea, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Вилла 5 спаленв Касандрия, Греция
Вилла 5 спален
Касандрия, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
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