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Купить таунхаус в Касандрия, Греция

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30 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 2 спальни
Касандрия, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 3 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Касандрия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 1 спальняв Kallithea, Греция
Таунхаус 1 спальня
Kallithea, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается таунхаус площадью 45 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 2 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 5 комнатв Fourka, Греция
Таунхаус 5 комнат
Fourka, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 123 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальнив Fourka, Греция
Таунхаус 4 спальни
Fourka, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 420,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kallithea, Греция
5 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Касандрия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальнив Fourka, Греция
Таунхаус 2 спальни
Fourka, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 120,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 3 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Касандрия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 90,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальнив Fourka, Греция
Таунхаус 2 спальни
Fourka, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальнив Fourka, Греция
Таунхаус 4 спальни
Fourka, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Касандрия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 480,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Касандрия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 2 спальни
Касандрия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 64 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 4 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 4 спальни
Касандрия, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 2 спальни
Касандрия, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 3 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Касандрия, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Касандрия, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kallithea, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 2 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 5 комнатв Kallithea, Греция
Таунхаус 5 комнат
Kallithea, Греция
5 Количество комнат 128 м²
€ 287,000
For sale a furnished maisonette of 128 m² in Kallithea
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