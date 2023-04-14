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Купить недвижимость с видом на горы в Касандрия, Греция

25 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Касандрия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 2 спальнив Касандрия, Греция
Коттедж 2 спальни
Касандрия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
Таунхаус 2 спальнив Fourka, Греция
Таунхаус 2 спальни
Fourka, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 6 спаленв Kallithea, Греция
Коттедж 6 спален
Kallithea, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 196 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Таунхаус 4 спальнив Fourka, Греция
Таунхаус 4 спальни
Fourka, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Вилла 3 спальнив Fourka, Греция
Вилла 3 спальни
Fourka, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажная вилла площадью 134 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
Коттедж 2 спальнив Касандрия, Греция
Коттедж 2 спальни
Касандрия, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 118 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
Коттедж 3 спальнив Fourka, Греция
Коттедж 3 спальни
Fourka, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
Коттедж 1 комнатав Fourka, Греция
Коттедж 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
Таунхаус 3 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Касандрия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 4 спальни
Касандрия, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 2 спальни
Касандрия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 64 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Вилла 4 спальнив Kallithea, Греция
Вилла 4 спальни
Kallithea, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальнив Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Таунхаус 3 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Касандрия, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 3 спальнив Fourka, Греция
Коттедж 3 спальни
Fourka, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Вилла 5 спаленв Касандрия, Греция
Вилла 5 спален
Касандрия, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 1 спальняв Касандрия, Греция
Коттедж 1 спальня
Касандрия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
Таунхаус 4 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kallithea, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 5 спаленв Fourka, Греция
Коттедж 5 спален
Fourka, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 305 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 3 спальнив Касандрия, Греция
Коттедж 3 спальни
Касандрия, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 3 спальнив Касандрия, Греция
Коттедж 3 спальни
Касандрия, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 3 спальнив Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 264 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 2 спальнив Fourka, Греция
Коттедж 2 спальни
Fourka, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 107 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 4 спальнив Fourka, Греция
Коттедж 4 спальни
Fourka, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
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