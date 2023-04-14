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Купить дом с бассейном в Касандрия, Греция

13 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Дом 5 спаленв Kallithea, Греция
Дом 5 спален
Kallithea, Греция
5 Количество комнат 451 м² -1 Этаж
€ 2,500,000
Afitos ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 451 m2, 3 Уровни…
Коттедж 2 спальнив Kallithea, Греция
Коттедж 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
Дом 4 спальнив Kallithea, Греция
Дом 4 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 200 м² -1 Этаж
€ 780,000
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 2 Уро…
Дом 3 спальнив Kallithea, Греция
Дом 3 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 150 м² -1 Этаж
€ 475,000
Afitos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 150 m2, 2 Уровни, …
Дом 3 спальнив Kallithea, Греция
Дом 3 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 143 м² -1 Этаж
€ 385,000
Afitos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 143 m2, 3 Уро…
Таунхаус 4 спальнив Fourka, Греция
Таунхаус 4 спальни
Fourka, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Вилла 4 спальнив Kallithea, Греция
Вилла 4 спальни
Kallithea, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Вилла 6 спаленв Kallithea, Греция
Вилла 6 спален
Kallithea, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 540 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 3 спальнив Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 475,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
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