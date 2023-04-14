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Купить дом с видом на море в Касандрия, Греция

33 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 2 спальнив Kallithea, Греция
Коттедж 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
Дом 4 спальнив Kallithea, Греция
Дом 4 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 228 м² -1 Этаж
€ 4,000,000
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 228 m2, 2 Уро…
Дом 3 спальнив Касандрия, Греция
Дом 3 спальни
Касандрия, Греция
3 Количество комнат 250 м² -1 Этаж
€ 550,000
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, 3 Уровни, …
Дом 6 спаленв Kallithea, Греция
Дом 6 спален
Kallithea, Греция
6 Количество комнат 285 м² -1 Этаж
€ 500,000
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 285 m2, 3 Уровн…
Дом 3 спальнив Kallithea, Греция
Дом 3 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 143 м² -1 Этаж
€ 385,000
Afitos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 143 m2, 3 Уро…
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 2 спальни
Касандрия, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Вилла 7 комнатв Касандрия, Греция
Вилла 7 комнат
Касандрия, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается вилла с большим участком в окружении леса на западном побережье Кассандры, Халкиди…
Таунхаус 4 спальнив Fourka, Греция
Таунхаус 4 спальни
Fourka, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 420,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Касандрия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 2 спальнив Касандрия, Греция
Коттедж 2 спальни
Касандрия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
Таунхаус 3 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Касандрия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальнив Fourka, Греция
Таунхаус 2 спальни
Fourka, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 3 спальнив Fourka, Греция
Коттедж 3 спальни
Fourka, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
Таунхаус 3 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Касандрия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 480,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 1 комнатав Fourka, Греция
Коттедж 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
Таунхаус 3 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Касандрия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 4 спальни
Касандрия, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 2 спальни
Касандрия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 64 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 2 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 2 спальни
Касандрия, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 3 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Касандрия, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Касандрия, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 4 спальнив Kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни
Kallithea, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 5 спаленв Kallithea, Греция
Коттедж 5 спален
Kallithea, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 131 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 3 спальнив Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 475,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 6 спаленв Kallithea, Греция
Коттедж 6 спален
Kallithea, Греция
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 3 спальнив Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальнив Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
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