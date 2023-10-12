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23 объекта найдено
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kallithea, Греция
5
2
3
Totally private villa boasts 180 sq meters and a gated and manicured garden of 330 sq meters…
€380,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Касандрия, Греция
4
2
120 м²
3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€220,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Fourka, Греция
3
2
110 м²
1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€280,000
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Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
8
4
196 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 196 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€265,000
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Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Fourka, Греция
5
2
120 м²
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€130,000
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Вилла 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Fourka, Греция
4
2
134 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 134 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
€300,000
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Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Касандрия, Греция
3
2
118 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 118 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
€550,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Fourka, Греция
4
2
110 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
€350,000
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Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Fourka, Греция
1
300 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
€210,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Касандрия, Греция
4
2
120 м²
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€410,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Касандрия, Греция
5
1
100 м²
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€270,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Касандрия, Греция
3
1
64 м²
1
Продается таунхаус площадью 64 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€150,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
5
2
200 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
€600,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
5
1
200 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€200,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Fourka, Греция
5
2
210 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Касандрия, Греция
7
3
350 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
€750,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Касандрия, Греция
2
1
40 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€160,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
6
2
120 м²
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€150,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Fourka, Греция
8
3
305 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 305 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Касандрия, Греция
5
3
160 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€140,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Касандрия, Греция
5
2
150 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
5
2
264 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 264 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€600,000
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Fourka, Греция
5
2
115 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€220,000
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