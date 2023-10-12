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Дома с видом на горы в Касандрия, Греция

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23 объекта найдено
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kallithea, Греция
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kallithea, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Totally private villa boasts 180 sq meters and a gated and manicured garden of 330 sq meters…
€380,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Касандрия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€220,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Fourka, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Fourka, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€280,000
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 196 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€265,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Fourka, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Fourka, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€130,000
Вилла 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Fourka, Греция
Вилла 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Fourka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 134 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
€300,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Касандрия, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Касандрия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 118 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
€550,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Fourka, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Fourka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
€350,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Fourka, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Fourka, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
€210,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Касандрия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€410,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Касандрия, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Касандрия, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€270,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Касандрия, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Касандрия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 64 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€150,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Kallithea, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
€600,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€200,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Fourka, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Fourka, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€500,000
Вилла 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Касандрия, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Касандрия, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
€750,000
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Касандрия, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Касандрия, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€160,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Kallithea, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€150,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Fourka, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Fourka, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 305 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€400,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Касандрия, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Касандрия, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€140,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Касандрия, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Касандрия, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€160,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 264 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 264 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€600,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Fourka, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Fourka, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€220,000
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