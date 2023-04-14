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Купить коттедж с видом на море в Касандрия, Греция

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12 объектов найдено
Коттедж 2 спальнив Kallithea, Греция
Коттедж 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
Коттедж 2 спальнив Касандрия, Греция
Коттедж 2 спальни
Касандрия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
Коттедж 3 спальнив Fourka, Греция
Коттедж 3 спальни
Fourka, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
Коттедж 1 комнатав Fourka, Греция
Коттедж 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
Коттедж 4 спальнив Kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни
Kallithea, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 5 спаленв Kallithea, Греция
Коттедж 5 спален
Kallithea, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 131 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 3 спальнив Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 475,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 6 спаленв Kallithea, Греция
Коттедж 6 спален
Kallithea, Греция
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальнив Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальнив Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
Коттедж 3 спальнив Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальнив Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 264 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
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