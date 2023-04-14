Купить коттедж в Касандрия, Греция

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43 объекта найдено
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Коттедж 4 спальни
Kallithea, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
Коттедж 2 спальни
Касандрия, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
Коттедж 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 95,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
Коттедж 1 спальня
Kallithea, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 108,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
Коттедж 2 спальни
Kallithea, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
Коттедж 5 спален
Kallithea, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 7 комнат
Kallithea, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 500,000
Продается вилла в популярном курортном поселке на п-ове Кассандра, недалеко от центра и пляж…
Коттедж 2 спальни
Касандрия, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
6 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 6 спален
Kallithea, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 196 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 2 спальни
Касандрия, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 118 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
Коттедж 3 спальни
Fourka, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
Коттедж 7 спален
Fourka, Греция
10 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 355 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальни
Fourka, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 4 спальни
Kallithea, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 1 спальня
Касандрия, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
Коттедж 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 480,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 5 спален
Kallithea, Греция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 131 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
Коттедж 5 спален
Fourka, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 305 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 6 спален
Kallithea, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 475,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальни
Касандрия, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 3 спальни
Касандрия, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 6 спален
Kallithea, Греция
10 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 5 спален
Касандрия, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 195,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
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