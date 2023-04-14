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Купить квартиру с видом на море в Касандрия, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Fourka, Греция
Квартира 2 спальни
Fourka, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/2 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Квартира 1 спальняв Касандрия, Греция
Квартира 1 спальня
Касандрия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 62 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Квартира 1 спальняв Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 35 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
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