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Квартиры с видом на горы в Касандрия, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с бытовой техникой в Fourka, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с бытовой техникой
Fourka, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Квартира жилой, летний дом на продажу в городе Каландра с 65 кв. М жилой площади на первом э…
€90,000
Realting.com
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