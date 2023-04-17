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Купить недвижимость с видом на море в Каристос, Греция

3 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Грампия, Греция
Квартира 4 комнаты
Грампия, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 327,000
Продается квартира площадью 190 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на этаже и состои…
Таунхаус 2 спальнив Грампия, Греция
Таунхаус 2 спальни
Грампия, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 1 спальняв Грампия, Греция
Таунхаус 1 спальня
Грампия, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цоко…
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