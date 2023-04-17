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Купить квартиру с видом на море в Каристос, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Грампия, Греция
Квартира 4 комнаты
Грампия, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 327,000
Продается квартира площадью 190 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на этаже и состои…
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