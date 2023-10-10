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Дома с видом на горы в периферийная единица Карпатос, Греция

4 объекта найдено
Дом 5 спален с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 5 спален с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 5
Площадь 125 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€450,000
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 13
Площадь 450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€780,000
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 10
Площадь 200 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€670,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 3
Площадь 327 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 327 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€1,000,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Карпатос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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