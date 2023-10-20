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Дома в периферийная единица Карпатос, Греция

18 объектов найдено
Дом с видом на море в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом с видом на море
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Площадь 350 м²
На продажу выставлен коттедж, состоящий из 6 отдельных квартир. На цокольном этаже расположе…
€850,000
Дом 3 спальни с парковкой в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни с парковкой
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 3
Площадь 107 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 107 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€400,000
Дом 5 спален с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 5 спален с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 5
Площадь 125 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€450,000
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 13
Площадь 450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€780,000
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 10
Площадь 200 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€670,000
Дом 6 спален с парковкой в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален с парковкой
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 9
Площадь 700 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 700 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€1,80 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 3
Площадь 327 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 327 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€1,000,000
Дом с видом на море, на первой береговой линии в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом с видом на море, на первой береговой линии
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Площадь 240 м²
Продается коттедж на стадии строительства в живописном поселке полуострова Афон. Коттедж, пл…
€380,000
Дом 8 спален в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 8 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 8
Площадь 474 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 474 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€790,000
Дом 13 спален с видом на море, на первой береговой линии в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 13 спален с видом на море, на первой береговой линии
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 13
Площадь 350 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Подвал…
€450,000
Дом 6 комнат в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 6 комнат
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Продается трехэтажная вилла в очень красивом месте на п-ове Афон. Первый этаж дома состоит и…
€550,000
Дом 3 комнаты с парковкой в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 комнаты с парковкой
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус на третьем "пальце" п-ова Халкидики, не доезжая до последнего пункта пере…
€390,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 6
Площадь 150 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€750,000
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€300,000
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€300,000
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€300,000
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 78 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый …
€350,000
Дом 2 спальни с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 2 спальни с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
€350,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Карпатос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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