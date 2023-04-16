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Купить таунхаус с видом на горы в Карица, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальнив Nea Efesos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Nea Efesos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 3 спальнив Nea Efesos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 174 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
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