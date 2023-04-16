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Купить недвижимость с видом на море в Карица, Греция

1 объект найдено
Коттедж 4 спальнив Nea Efesos, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Efesos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 175,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
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