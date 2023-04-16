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Купить недвижимость с видом на горы в Карица, Греция

14 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 89,900
Продается квартира площадью 76 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Таунхаус 4 спальнив Nea Efesos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Nea Efesos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Квартира 3 спальнив Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 194,000
Продается квартира площадью 129 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
Квартира 3 спальнив Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 194,000
Продается квартира площадью 129 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
Квартира 3 спальнив Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 138,000
Продается квартира площадью 106 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
Квартира 1 спальняв Nea Efesos, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Efesos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 61,000
Продается квартира площадью 46 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 2 спальнив Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 123,000
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
Квартира 2 спальнив Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 128,000
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
Квартира 2 спальнив Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 122,000
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
Квартира 2 спальнив Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 128,000
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
Квартира 3 спальнив Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 50,000
Продается квартира площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
Коттедж 4 спальнив Nea Efesos, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Efesos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 175,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальнив Nea Efesos, Греция
Коттедж 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 3 спальнив Nea Efesos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 174 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
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