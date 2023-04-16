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Купить коттедж в Карица, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 2 спальнив Nea Efesos, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
Коттедж 4 спальнив Nea Efesos, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Efesos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 175,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальнив Nea Efesos, Греция
Коттедж 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 спаленв Nea Efesos, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Efesos, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 230,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый э…
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