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Жильё в периферийная единица Кардица, Греция

demos limnes plastera
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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Belokomiti, Греция
Вилла 4 спальни
Belokomiti, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …

Параметры недвижимости в периферийная единица Кардица, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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