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Купить вилла в Kantanos - Selinos Municipality, Греция

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1 объект найдено
Вилла 1 комнатав Sklavopoula, Греция
Вилла 1 комната
Sklavopoula, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 910,000
Продается вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Продаются 2 виллы общей площадью 160 кв.м…

Параметры недвижимости в Kantanos - Selinos Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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