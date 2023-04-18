ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Крит
периферия Крит
Kantanos - Selinos Municipality
Купить недвижимость с видом на море в Kantanos - Selinos Municipality, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 8 спален
периферия Крит, Греция
600 м²
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 600 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спал…
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат
100 м²
€ 140,000
The building with apartments is located 900 meters from the sandy beach in Nea Kallikratia. …
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
131 м²
8 Этаж
€ 440,000
Vizantio ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 131 m2, 8-й…
Вилла 2 013 спален
Греция, Греция
8 ванных комнат
463 м²
€ 6,900,000
Кохили и Кима - это две недавно построенные роскошные виллы, расположенные на берегу моря в …
Дом 4 спальни
Kallithea, Греция
1 ванных комнат
140 м²
€ 500,000
Дом расположен в центре живописной традиционной греческой деревни Афитос, которая славится с…
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
140 м²
€ 370,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
Квартира 3 комнаты
Nauplion, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
108 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 58945 - ПРОДАЕТСЯ 3 спальни, квартира общей площадью 108 кв.м, на первом э…
Дом 10 спален
Municipality of Athens, Греция
15 Количество комнат
640 м²
€ 3,600,000
Продается 4-этажная вилла площадью 640 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 3 спальни роскошные апартаменты
Sivota, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
213 м²
Количество этажей 1
€ 824,639
& Тета; & Эпсилон; & Сигма; & Пи; & Rho; & омега; & тау; я и альфа; у и бетон; & тау; & альф…
Дом
периферия Южные Эгейские острова, Греция
343 м²
€ 680,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 343 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стад…
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 259,802
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Дом 5 спален
Неа-Фокея, Греция
2 ванных комнат
135 м²
€ 490,000
Property Code: HPS711 - House FOR SALE in Moudania Nea Potidaia for €490.000. This 135 sq. m…
Параметры недвижимости в Kantanos - Selinos Municipality, Греция
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты