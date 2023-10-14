Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Камена-Вурла

Жильё с бассейном в Камена-Вурла, Греция

дома
4
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 4 комнаты с furnishings в периферия Аттика, Греция
Квартира 4 комнаты с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Площадь 104 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 104 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из У …
€438,638
Дом 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Греция, Греция
Дом 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Греция, Греция
Комнаты 6
Площадь 250 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€637,331
Квартира 2 спальни с парковкой, с садом, с ландшафтным дизайном в триад, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с садом, с ландшафтным дизайном
триад, Греция
Комнаты 2
Площадь 140 м²
Этаж 1
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 140 m2, 1-й этаж,…
€368,457
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Греция, Греция
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Греция, Греция
Комнаты 11
Площадь 700 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной кла…
€2,99 млн
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 35 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€150,000
Дом 3 комнаты с bright, с Closet Built-in, с Floors Tiles в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 3 комнаты с bright, с Closet Built-in, с Floors Tiles
Municipality of Nafplio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Код недвижимости: 601780 - Дом на продажу в Xilokastro Melissi для € 270.000. Это 127 кв. До…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с furnishings в Афины, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€189,412
Дом 6 спален в Chaniotis, Греция
Дом 6 спален
Chaniotis, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Luxury houses are located in a popular holiday village Hanioti only 100 meters from the beac…
€651,435
Вилла 2 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Kompitsi, Греция
Вилла 2 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kompitsi, Греция
Комнаты 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 152 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
€1,40 млн
Дом 3 спальни с Spalni в Никити, Греция
Дом 3 спальни с Spalni
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
The houseis located in the center of a popular village Nikiti only 50 meters from the pictur…
€250,552
Дом 10 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Муниципалитет Кассандра, Греция
Дом 10 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Кассандра, Греция
Комнаты 10
Площадь 1 000 м²
Этаж -1
Sani ПРОДАЁТСЯ Вилла 9 Cпальни, 2 Гостиная 4 Кухня 3 Ванная 3 WC Площадь: 1000 m2, 3 Уровни,…
€16,99 млн
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Греция, Греция
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Греция, Греция
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€1,39 млн
Realting.com
Перейти