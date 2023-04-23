ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Центральная Греция
demos molou - agiou konstantinou
Камена-Вурла
Жильё с видом на море в Камена-Вурла, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом
Афины, Греция
€ 130,000
Этот красивый, традиционный дом на продажу в Апокоронасе, Ханья, расположен в живописной и т…
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
5/1 Этаж
€ 334,480
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
Квартира 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
3 Количество комнат
80 м²
1/1 Этаж
€ 730,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
161 м²
€ 540,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 161 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 5 спален
Tagarades, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 265,617
Продается 2-этажный коттедж площадью 348 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Квартира 2 спальни
demos pellas, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 68,864
Продается квартира площадью 85 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на втором этаже …
Квартира 3 спальни
периферия Аттика, Греция
1 ванных комнат
119 м²
€ 286,642
Ref: 18 - Greek SALE Apartment 3 Bedrooms, 1 Livingroom, 1 Kitchen, 1 Bathroom, area 119 sq.…
Коттедж 6 спален
Artemida, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 363,993
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
4 Количество комнат
135 м²
1/1 Этаж
€ 580,000
Продается квартира площадью 135 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Таунхаус 4 комнаты
Nea Irakleia, Греция
4 Количество комнат
120 м²
€ 125,000
For sale a 3-storey maisonette of 120 m² in Nea Irakleia
Дом 5 спален
Trilofos, Греция
5 Количество комнат
500 м²
-1 Этаж
€ 1,000,000
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 500 m2, 3 Уровни, Не важно, Скла…
Квартира 1 спальня
Pefkochori, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 108,214
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты