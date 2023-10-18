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Коттеджи в Камена-Вурла, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Камена-Вурла, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Камена-Вурла, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€84,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Камена-Вурла, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Камена-Вурла, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции на стадии строительства. К…
€125,000
Realting.com
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