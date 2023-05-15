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Квартиры с видом на горы в Камена-Вурла, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Камена-Вурла, Греция
Квартира 3 спальни
Камена-Вурла, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 180,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…
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