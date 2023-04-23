Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. demos molou - agiou konstantinou
  6. Камена-Вурла
  7. Квартиры

Квартиры в Камена-Вурла, Греция

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Камена-Вурла, Греция
Квартира 2 спальни
Камена-Вурла, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается квартира площадью 40 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на первом эта…
Realting.com
Перейти