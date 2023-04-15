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Купить вилла с бассейном в Каливия-Торику, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Каливия-Торику, Греция
Вилла 6 спален
Каливия-Торику, Греция
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м. в Аттике. На первом этаже находятся 2 спальные …
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