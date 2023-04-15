Купить вилла в Каливия-Торику, Греция

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12 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат
222 м²
€ 570,000
Lagonisi FOR SALE Вилла 3 спальни 1 гостиная (и) 1 кухня (и) 1 ванная комната (и) 1 туалет Р…
Вилла 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат
260 м²
€ 650,000
Lagonisi FOR SALE Villa 4 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 1 WC Размер: …
Вилла 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат
227 м²
€ 580,000
Lagonisi FOR SALE Villa 4 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 1 WC Размер: …
Вилла 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат
225 м²
€ 550,000
ID: 1186 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла общей площадью 225 кв.м. 4 уровня. Он…
Вилла 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат
230 м²
€ 550,000
Код: 1183 - Lagonisi SOLD Недавно построенная вилла общей площадью 230 кв.м. 2 уровни. Он со…
Вилла 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат
265 м²
€ 580,000
ID: 1180 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла общей площадью 265 кв.м. 4 уровни. Он…
Вилла 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат
235 м²
€ 610,000
ID: 1175 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла в комплексе роскошных резиденций обще…
Вилла 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат
275 м²
€ 655,000
Джордж Костакис Ваш следующий домашний отпуск - ваш следующий дом Номер звонка: 6976553482…
Вилла 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат
278 м²
€ 655,000
ID: 1170 - Lagonisi SOLD A newly built villa in a complex of luxurious residences in Leontin…
Вилла 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
2 ванных комнат
276 м²
€ 560,000
Ref: 1167 - Lagonissi FOR SALE недавно построенная вилла в комплексе роскошных резиденций "L…
Вилла 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
2 ванных комнат
226 м²
€ 370,000
ID: 1157 - Олимпийская деревня Каливия Торикоу ПРОДАЕТСЯ Вилла общей площадью 226 кв.м. 3 ур…
Вилла 6 спален
Каливия-Торику, Греция
8 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 3,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м. в Аттике. На первом этаже находятся 2 спальные …
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