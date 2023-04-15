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Купить таунхаус с бассейном в Каливия-Торику, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 674,650
Продается таунхаус площадью 279 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
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