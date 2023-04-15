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Купить таунхаус в Каливия-Торику, Греция

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8 объектов найдено
Таунхаус 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 1 комнатав Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 1 комната
Каливия-Торику, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается недостроенныйтаунхаус площадью 150 кв.м, двух уровней. Год строения объекта, 1995.…
Таунхаус 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 674,650
Продается таунхаус площадью 279 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 368,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальнив Neos Kouvaras, Греция
Таунхаус 3 спальни
Neos Kouvaras, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 425,000
Продается таунхаус площадью 288 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 277 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 236 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
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