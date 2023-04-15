Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Athens
  6. Каливия-Торику

Купить недвижимость с бассейном в Каливия-Торику, Греция

3 объекта найдено
Вилла 6 спаленв Каливия-Торику, Греция
Вилла 6 спален
Каливия-Торику, Греция
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м. в Аттике. На первом этаже находятся 2 спальные …
Коттедж 5 спаленв Каливия-Торику, Греция
Коттедж 5 спален
Каливия-Торику, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Таунхаус 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 674,650
Продается таунхаус площадью 279 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
Realting.com
Перейти