Купить недвижимость с видом на море в Каливия-Торику, Греция

Коттедж 2 спальни Каливия-Торику, Греция 5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

€ 220,000

Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…