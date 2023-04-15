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  6. Каливия-Торику

Купить недвижимость с видом на море в Каливия-Торику, Греция

13 объектов найдено
Вилла 6 спаленв Каливия-Торику, Греция
Вилла 6 спален
Каливия-Торику, Греция
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м. в Аттике. На первом этаже находятся 2 спальные …
Коттедж 2 спальнив Каливия-Торику, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия-Торику, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Таунхаус 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Коттедж 5 спаленв Каливия-Торику, Греция
Коттедж 5 спален
Каливия-Торику, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 5 спаленв Каливия-Торику, Греция
Коттедж 5 спален
Каливия-Торику, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 335,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 4 спальнив Neos Kouvaras, Греция
Коттедж 4 спальни
Neos Kouvaras, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 кладовых…
Коттедж 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Коттедж 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 425,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 6 спаленв Каливия-Торику, Греция
Коттедж 6 спален
Каливия-Торику, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Таунхаус 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 674,650
Продается таунхаус площадью 279 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
Коттедж 7 спаленв Каливия-Торику, Греция
Коттедж 7 спален
Каливия-Торику, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 835,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Коттедж 2 спальнив Каливия-Торику, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия-Торику, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 578,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 257,000
Продается квартира площадью 134 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Коттедж 7 спаленв Neos Kouvaras, Греция
Коттедж 7 спален
Neos Kouvaras, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
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