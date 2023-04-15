Купить недвижимость с видом на горы в Каливия-Торику, Греция

Коттедж 2 спальни Каливия-Торику, Греция 4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1

€ 578,000

Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…