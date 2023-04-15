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Купить коттедж с бассейном в Каливия-Торику, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 спаленв Каливия-Торику, Греция
Коттедж 5 спален
Каливия-Торику, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
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