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Купить коттедж с видом на море в Каливия-Торику, Греция

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9 объектов найдено
Коттедж 2 спальнив Каливия-Торику, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия-Торику, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 5 спаленв Каливия-Торику, Греция
Коттедж 5 спален
Каливия-Торику, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 5 спаленв Каливия-Торику, Греция
Коттедж 5 спален
Каливия-Торику, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 335,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 4 спальнив Neos Kouvaras, Греция
Коттедж 4 спальни
Neos Kouvaras, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 кладовых…
Коттедж 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Коттедж 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 425,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 6 спаленв Каливия-Торику, Греция
Коттедж 6 спален
Каливия-Торику, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 7 спаленв Каливия-Торику, Греция
Коттедж 7 спален
Каливия-Торику, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 835,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Коттедж 2 спальнив Каливия-Торику, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия-Торику, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 578,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 7 спаленв Neos Kouvaras, Греция
Коттедж 7 спален
Neos Kouvaras, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
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