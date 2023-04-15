ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Athens
Каливия-Торику
Коттеджи
Купить коттедж в Каливия-Торику, Греция
Коттедж
Очистить
15 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коттедж 2 спальни
Каливия-Торику, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 5 спален
Каливия-Торику, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 1 комната
Каливия-Торику, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 335,000
Предлагается на продажу 3-этажный коттедж на стадии строительства. Коттедж находится в район…
Коттедж 5 спален
Каливия-Торику, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 335,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 4 спальни
Neos Kouvaras, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 кладовых…
Коттедж 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 425,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 6 спален
Каливия-Торику, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 1 комната
Каливия-Торику, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 465,000
Коттедж находится на стадии строительства. Состоит из трех уровней. На первом уровне будет р…
Коттедж 1 комната
Neos Kouvaras, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-х этажный коттеджплощадью 500 кв.м на земельном участке площадью 2450кв.мв Восто…
Коттедж 7 спален
Каливия-Торику, Греция
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
Коттедж 7 спален
Каливия-Торику, Греция
10 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 835,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Коттедж 1 спальня
Каливия-Торику, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Коттедж состо…
Коттедж 2 спальни
Каливия-Торику, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 578,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 7 спален
Neos Kouvaras, Греция
9 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты