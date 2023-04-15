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Купить квартиру с видом на море в Каливия-Торику, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 257,000
Продается квартира площадью 134 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
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