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Купить квартиру в Каливия-Торику, Греция

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18 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 164 м²
€ 420,000
Lagonisi ДЛЯ ПРОДАЖИ Maisonette 3 спальни ( s ) 1 гостиная ( s ) 1 кухня ( s ) 1 ванная комн…
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 148 м²
€ 360,000
Lagonisi FOR SALE Maisonette 3 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 2 WC Раз…
Квартира 2 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 2 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 123 м²
€ 300,000
Lagonisi ДЛЯ ПРОДАЖИ Maisonette 2 спальни ( s ) 1 гостиная ( s ) 1 кухня ( s ) 1 ванная комн…
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 109 м²
€ 260,000
Lagonisi FOR SALE Maisonette 3 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 1 WC Раз…
Квартира 2 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 2 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 119 м²
€ 260,000
Код: 1185 - Lagonisi SOLD Maisonette общей площадью 119 кв.м. 2 уровни. Состоит из 2 Спальни…
Квартира 2 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 2 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 130 м²
€ 270,000
ID: 1184 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный Maisonette общей площадью 130 кв.м. 2 уровн…
Квартира 2 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 2 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 108 м²
€ 260,000
ID: 1182 - Lagonisi Продается недавно построенный мезонет общей площадью 108 кв.м. 2 уровня.…
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 150 м²
€ 330,000
Lagonisi FOR SALE Maisonette 3 спальни ( s ) 1 гостиная ( s ) 1 кухня ( s ) 1 ванная комната…
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 157 м²
€ 380,000
ID: 1179 - Lagonisi Продается недавно построенный Maisonette общей площадью 157 кв.м. 2 уров…
Квартира 2 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 2 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 99 м²
€ 250,000
ID: 1178 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный Maisonette в комплексе роскошных резиденций…
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 118 м²
€ 290,000
ID: 1177 - Lagonisi Продается недавно построенный мезонет общей площадью 118 кв.м в роскошно…
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 151 м²
€ 350,000
ID: 1174 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный Maisonette в комплексе роскошных резиденций…
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 110 м²
€ 250,000
ID: 1173 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный Maisonette в комплексе роскошных резиденций…
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 109 м²
€ 250,000
ID: 1172 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный мезонет в комплексе роскошных резиденций об…
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 121 м²
€ 270,000
ID: 1171 - Lagonisi Продается недавно построенный мезонет в комплексе роскошных резиденций в…
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 109 м²
€ 255,000
ID: 1168 - Lagonissi SOLD Maisonette в роскошном жилом комплексе Леонитика с прекрасным видо…
Квартира 2 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 2 спальни
Каливия-Торику, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 257,000
Продается квартира площадью 134 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
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