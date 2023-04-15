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Купить недвижимость в Каливия-Торику, Греция

54 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 164 м²
€ 420,000
Lagonisi ДЛЯ ПРОДАЖИ Maisonette 3 спальни ( s ) 1 гостиная ( s ) 1 кухня ( s ) 1 ванная комн…
Вилла 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 227 м²
€ 580,000
Lagonisi FOR SALE Villa 4 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 1 WC Размер: …
Вилла 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 260 м²
€ 650,000
Lagonisi FOR SALE Villa 4 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 1 WC Размер: …
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 148 м²
€ 360,000
Lagonisi FOR SALE Maisonette 3 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 2 WC Раз…
Квартира 2 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 2 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 123 м²
€ 300,000
Lagonisi ДЛЯ ПРОДАЖИ Maisonette 2 спальни ( s ) 1 гостиная ( s ) 1 кухня ( s ) 1 ванная комн…
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 109 м²
€ 260,000
Lagonisi FOR SALE Maisonette 3 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 1 WC Раз…
Вилла 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 222 м²
€ 570,000
Lagonisi FOR SALE Вилла 3 спальни 1 гостиная (и) 1 кухня (и) 1 ванная комната (и) 1 туалет Р…
Вилла 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 225 м²
€ 550,000
ID: 1186 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла общей площадью 225 кв.м. 4 уровня. Он…
Квартира 2 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 2 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 119 м²
€ 260,000
Код: 1185 - Lagonisi SOLD Maisonette общей площадью 119 кв.м. 2 уровни. Состоит из 2 Спальни…
Квартира 2 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 2 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 130 м²
€ 270,000
ID: 1184 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный Maisonette общей площадью 130 кв.м. 2 уровн…
Вилла 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 230 м²
€ 550,000
Код: 1183 - Lagonisi SOLD Недавно построенная вилла общей площадью 230 кв.м. 2 уровни. Он со…
Квартира 2 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 2 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 108 м²
€ 260,000
ID: 1182 - Lagonisi Продается недавно построенный мезонет общей площадью 108 кв.м. 2 уровня.…
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 150 м²
€ 330,000
Lagonisi FOR SALE Maisonette 3 спальни ( s ) 1 гостиная ( s ) 1 кухня ( s ) 1 ванная комната…
Вилла 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 265 м²
€ 580,000
ID: 1180 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла общей площадью 265 кв.м. 4 уровни. Он…
Квартира 2 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 2 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 99 м²
€ 250,000
ID: 1178 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный Maisonette в комплексе роскошных резиденций…
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 157 м²
€ 380,000
ID: 1179 - Lagonisi Продается недавно построенный Maisonette общей площадью 157 кв.м. 2 уров…
Дом 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Дом 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 215 м²
€ 470,000
ID: 1176 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный Отдельный дом общей площадью 215 кв.м. 4 ур…
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 118 м²
€ 290,000
ID: 1177 - Lagonisi Продается недавно построенный мезонет общей площадью 118 кв.м в роскошно…
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 151 м²
€ 350,000
ID: 1174 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный Maisonette в комплексе роскошных резиденций…
Вилла 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 235 м²
€ 610,000
ID: 1175 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла в комплексе роскошных резиденций обще…
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 109 м²
€ 250,000
ID: 1172 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный мезонет в комплексе роскошных резиденций об…
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 110 м²
€ 250,000
ID: 1173 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный Maisonette в комплексе роскошных резиденций…
Вилла 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 275 м²
€ 655,000
Джордж Костакис Ваш следующий домашний отпуск - ваш следующий дом Номер звонка: 6976553482…
Вилла 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 278 м²
€ 655,000
ID: 1170 - Lagonisi SOLD A newly built villa in a complex of luxurious residences in Leontin…
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 121 м²
€ 270,000
ID: 1171 - Lagonisi Продается недавно построенный мезонет в комплексе роскошных резиденций в…
Вилла 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
2 ванных комнат 276 м²
€ 560,000
Ref: 1167 - Lagonissi FOR SALE недавно построенная вилла в комплексе роскошных резиденций "L…
Квартира 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 109 м²
€ 255,000
ID: 1168 - Lagonissi SOLD Maisonette в роскошном жилом комплексе Леонитика с прекрасным видо…
Вилла 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
2 ванных комнат 226 м²
€ 370,000
ID: 1157 - Олимпийская деревня Каливия Торикоу ПРОДАЕТСЯ Вилла общей площадью 226 кв.м. 3 ур…
Вилла 6 спаленв Каливия-Торику, Греция
Вилла 6 спален
Каливия-Торику, Греция
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м. в Аттике. На первом этаже находятся 2 спальные …
Коттедж 2 спальнив Каливия-Торику, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия-Торику, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
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