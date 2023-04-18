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Купить таунхаус в Kalokhori, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Kalokhori, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kalokhori, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 107,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 ур…
Таунхаус 2 спальнив Kalokhori, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kalokhori, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 107,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 ур…
Таунхаус 3 спальнив Kalokhori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kalokhori, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 126,000
Продается таунхаус площадью 96 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 ур…
Таунхаус 4 спальнив Kalokhori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kalokhori, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
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