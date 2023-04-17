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Купить таунхаус с видом на горы в периферийная единица Калимнос, Греция

demos astypalaias
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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнатыв Exo Vathy, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Exo Vathy, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Додеканес или Южные Спорады — архипелаг в юго-восточной части Эгейского моря, принадлежит Гр…

Параметры недвижимости в периферийная единица Калимнос, Греция

с видом на море
с бассейном
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