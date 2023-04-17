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Купить недвижимость с видом на горы в периферийная единица Калимнос, Греция

demos patmou
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demos lerou
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Айия-Марина
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2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнатыв Exo Vathy, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Exo Vathy, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Додеканес или Южные Спорады — архипелаг в юго-восточной части Эгейского моря, принадлежит Гр…
Коттедж 1 спальняв Камбос, Греция
Коттедж 1 спальня
Камбос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м на островах Додеканес. Коттедж со…

Параметры недвижимости в периферийная единица Калимнос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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