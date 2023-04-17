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Купить коттедж с видом на горы в периферийная единица Калимнос, Греция

demos lerou
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demos patmou
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Skala
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Айия-Марина
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1 объект найдено
Коттедж 1 спальняв Камбос, Греция
Коттедж 1 спальня
Камбос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м на островах Додеканес. Коттедж со…

Параметры недвижимости в периферийная единица Калимнос, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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