Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. demos kassandras
  6. Касандрия
  7. Kallithea

Жильё с бассейном в Kallithea, Греция

7 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 350,000
Таунхаус 3 спальни в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 350,000
Таунхаус 3 спальни в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 350,000
Коттедж 2 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 2 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 380,000
Вилла 4 спальни в Kallithea, Греция
Вилла 4 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 600,000
Вилла 6 спален в Kallithea, Греция
Вилла 6 спален
Kallithea, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Коттедж 3 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 475,000
Realting.com
Перейти