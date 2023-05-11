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Жильё с видом на горы в Kallithea, Греция

5 объектов найдено
Коттедж 6 спален в Kallithea, Греция
Коттедж 6 спален
Kallithea, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 265,000
Вилла 4 спальни в Kallithea, Греция
Вилла 4 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 600,000
Коттедж 3 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Таунхаус 4 спальни в Kallithea, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 150,000
Коттедж 3 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 600,000
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