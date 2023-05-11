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Коттеджи с видом на море в Kallithea, Греция

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9 объектов найдено
Коттедж 2 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 2 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 380,000
Коттедж 4 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 450,000
Коттедж 5 спален в Kallithea, Греция
Коттедж 5 спален
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 430,000
Коттедж 3 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 475,000
Коттедж 6 спален в Kallithea, Греция
Коттедж 6 спален
Kallithea, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
€ 550,000
Коттедж 3 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 380,000
Коттедж 3 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Коттедж 3 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 270,000
Коттедж 3 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 600,000
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